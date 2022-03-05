Подмосковье сплотилось, чтобы поддержать прибывших из Донбасса беженцев. Гуманитарную помощь приносят мамы, пенсионеры, школьники и даже дети — они отдают игрушки. Один из пунктов сбора товаров работает и в Одинцове. Как рассказала для «360» его руководитель Екатерина Скорикова, добровольцы трудятся без отдыха и выходных.

По ее словам, работа начинается в 9:00 и заканчивается ближе к 23 часам. В пункте сбора гуманитарной помощи в Одинцове постоянно находятся около 20 волонтеров.

Но каждый день приходят и простые люди — они спрашивают, чем могут поддержать беженцев из ЛНР и ДНР.

«Нам и книги приносят, и школьные принадлежности, и для деток питание, пеленки, памперсы, технику, микроволновые печи, чайники, еду. Очень много мы от деток получаем. Они рюкзачки, игрушки свои приносят — от себя их отрывают», — поделилась Екатерина Скорикова.

По ее словам, мама из Апрелевки принесла много игрушек и сказала, что их отдала дочь, попросив обязательно доставить детям из Донбасса.

И бабулечки приносят. Заходят, спрашивают: „Что купить? Вот у меня есть 500 рублей — я хотела бы помочь“ Екатерина Скорикова.

Она подчеркнула, что работа идет в режиме нон-стоп. Многие люди, однажды предложившие помощь, в итоге остаются на постоянной основе.

«Люди, которые приносят помощь, остаются нам помогать, и за это мы им очень благодарны. Очень насыщенные дни, мы нон-стопом работаем. Каждый день, без выходных. Абсолютно нет никакого отдыха», — отметила Скорикова.

«Я знаю, как в Донбассе»

Екатерина — из Донбасса. Сейчас она помогает беженцам в Подмосковье, а ее родственники находятся по ту сторону, но они поддерживают связь.

«Я из Донбасса и знаю, какая ситуация там сейчас, какая была восемь лет назад, потому что у меня остаются там бабушка, папа, мои родственники, друзья, родные. Мы постоянно на связи. У меня нет другого выхода. Я оттуда, и я знаю, как там», — поделилась девушка.

Она поблагодарила всех, кто помогает, а это и администрация, и школьники, и добровольцы, и участники проекта «Активное долголетие», а также все неравнодушные жители.

Я встречалась с ребятами из Донецка. Сейчас они в Клину и так восторженно рассказывают, как их тепло встречали в Апрелевке и как им кричали: „Ребята, мы с вами“. Все это дорогого стоит Екатерина Скорикова.

Она уточнила, что самая большая потребность в пунктах сбора сейчас в технике — утюгах и стиральных машинах.

«Памперсы, детское питание, крупы, женские товары первой необходимости — это то, чего не хватает постоянно. Но если по-крупному, то у нас это утюги, конечно, потому что все-таки детское белье должно обрабатываться. Стиральные порошки», — сообщила девушка.

Пункт сбора гуманитарной помощи находится в Одинцове, по адресу: Можайское шоссе, 38, 6-й подъезд. Он работает с 9:00 до 18:00, но каждый день волонтеры остаются здесь до 22-23 часов.