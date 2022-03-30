Федерация бокса России запустила оперштаб и горячую линию для поддержки украинцев и беженцев из ЛНР и ДНР

Федерация бокса РФ запустила оперативный штаб и горячую линию для поддержки мирного населения Украины и беженцев из ДНР и ЛНР. Оперштаб займется формированием и отгрузкой гуманитарной помощи для жителей Украины и беженцев, находящихся в России.

«Совет чемпионов принял решение запустить оперативный штаб и горячую линию „БОКСОБЪЕДИНЯЕТ“ в помощь мирному населению Украины, потому что, во-первых, боксерское сообщество России уже имеет подобный опыт работы в пандемию, когда мы развернули штаб буквально за трое суток и помогали населению нашей страны на протяжении нескольких месяцев локдауна, помощь получили более пяти миллионов граждан. Во-вторых, сейчас наш братский народ — мирное население Украины — больше всего нуждается в помощи! Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому все боксерское сообщество России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего», — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

К деятельности оперативного штаба «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» будут привлечены все региональные спортивные федерации бокса из 85 субъектов РФ, а также партнеры Федерации и неравнодушные люди. Планируется ежемесячно отправлять не менее 100 фур гуманитарной помощи.

Все желающие присоединиться к акции и оказать помощь могут заполнить форму на сайте бокспомогает.рф или позвонить по телефону горячей линии Федерации бокса России: 8 (800) 600-28-24.