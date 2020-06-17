Исполнен на 97,4%

Как сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, бюджет Московской области за 2019 год по доходам исполнен на 97,4% к плановым назначениям года (587,6 миллиарда рублей). По сравнению с 2018 годом, общий объем доходов увеличился на 11,9%.

Госпрограммы — на 99%

Наталия Масленкина отметила, что в прошлом году пять госпрограмм были исполнены на 99%. Это образование, архитектура и градостроительство, развитие институтов гражданского общества, культура и здравоохранение.

Большинство других программ исполнили на 92-98%. Среди них спорт, социальная защита населения, безопасность, «Цифровое Подмосковье» и другие.

Процент исполнения по остальным программам варьируется от 88 до 62%. Например, «Экология и окружающая среда Подмосковья» исполнена на 88%, «Предпринимательство Подмосковья» на 84%, «Строительство объектов социальной инфраструктуры» — 71%, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» — 62%.

«Такие показатели в данных программах в первую очередь связаны со сложностями по осуществлению бюджетных инвестиций и ходом строительных работ, которые зачастую имеют непредвиденные обстоятельства», — пояснила министр.

Социально значимые программы — в приоритете

Наталия Масленкина отметила, что наибольшие расходы традиционно пришлись на социально значимые программы. Так, на образование было израсходовано 147,5 миллиарда рублей, на здравоохранение — 127,7 миллиарда, социальную защиту населения — 73,3 млрд рублей.

В целом, по итогам 2019 года, расходы на социально-культурную сферу составили 407 миллиарда рублей, 64% от общего объема Наталия Масленкина министр экономики и финансов Московской области

Бюджет ТФОМС: диспансеризация и онкология

С отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области региона выступила Людмила Данилова, первый заместитель директора фонда. Она рассказала, что доходы бюджета исполнены на 135,5 миллиарда рублей, расходы — на 135,6 миллиарда.

Людмила Данилова подробнее остановилась на исполнении программы ОМС.

«В 2019 году в программе было выделено два приоритетных направления — оказание первичной помощи, в том числе прохождение жителями диспансеризации и онкология», — сказала она.

По итогам исполнения, на диспансеризацию было направлено 1,5 миллиарда рублей, на помощь онкобольным — 10,1 млрд рублей, что составляет 10% от всех расходов фонда.

Новые направления расходов ТФОМС

Озвучили и другие статьи расходов бюджета ТФОМС в 2019 году: 617,6 млн рублей было направлено на приобретение медоборудования (270 единиц); 222,9 миллиона рублей потратили на ремонт медоборудования (176 единиц).

На данные цели, а также на организацию дополнительного профобразования медработников, в бюджете было заложено 957,3 млн рублей, процент исполнения составил 87,8% Людмила Данилова первый заместитель директора ТФОМС

Новым направлением расходов в 2019 году стало софинансирование расходов медорганизаций на оплату врачей и среднего медперсонала первичного звена — в бюджете было предусмотрено 609,1 миллиона рублей.

«В связи с тем, что средства предоставлялись только на прирост штатной численности, исполнение расходов по данному направлению составило 50%. Это позволило сократить кадровый дефицит врачей на 512 человек и среднего медперсонала на 173 человека», — отметила первый заместитель директора фонда.