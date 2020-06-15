ВВП России может сократиться на 4,2% по итогам 2020 года

Спад российской экономики составит 4,2% в этом году. Однако при хорошем положении дел во втором полугодии можно будет говорить о 3% и даже меньшем значении. Такое заявление сделал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

«Если госрасходы будут выше, потери потребителей будут ограничены, а мировая экономика запустится быстрее, возможно падение даже меньше 3% при хорошем втором полугодии», — заявил он РИА «Новости».

Тищенко подчеркнул, что многое будет зависеть от цен на сырье и снижения экспорта нефти по ОПЕК+. При этом хорошая ситуация сложится, если этот продукт будет торговаться на уровне 50 долларов за баррель. Кроме того, потребительский и инвестиционный спрос должны восстановиться.

Эксперт считает, что жесткая макроэкономическая политика (речь идет о профицитном бюджете, высоких реальных ставках по долгу и бюджетном правиле), мешавшая в последние годы росту, в итоге обеспечила запас прочности бюджету и российской экономике в целом. Кроме того, правительство и Центробанк в этот раз действовали скоординировано, считает Тищенко.

«В результате потери оказались большими, но не катастрофическими — 2,5% от годового ВВП за самый тяжелый апрель, а всего до конца второго квартала около 4–4,5% в зависимости от скорости снятия ограничений», — уточнил представитель агентства.

Ранее Минэкономразвития дало официальный прогноз, по которому ВВП РФ по итогам года снизится на 5%. ЦБ говорил о спаде экономики в диапазоне 4-6%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что ВВП страны во втором квартале упадет больше, чем на 8%.