Названы самые неэффективные госпрограммы 2019 года

Согласно годовому докладу Минэкономразвития, в 2019 году наименьшую эффективность показали госпрограммы, связанные с развитием внешнеэкономической деятельности, сельского хозяйства, Крыма и Севастополя, а также с научно-техническим прогрессом.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Помимо этого, ведомство сообщило о неэффективности исполнителей программ, и скудном уровне софинансирования из региональных бюджетов. Скорее всего, отсутствие результата связано еще и с тем, что целевые показатели не были привязаны к конкретным мерам их достижения.

В целом совокупное кассовое исполнение мероприятия по госпрограммам в 2019 году показало неплохие результаты. Было освоено 18,5 триллионов рублей, то есть, 97% запланированного показателя. Поступление средств из федерального бюджета превысило целевую величину на 2,4% до 11,2 триллионов рублей. При этом, регионы финансировали только 2,1 триллиона рублей, 67%.

Наименьшие результаты (менее 80%) в прошлом году показали программы: «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития), «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития), «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития), «Научно-технологическое развитие РФ» (Минобрнауки), «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Минсельхоз), «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (Минпромторг), «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития).

Некоторые опрошенные газетой эксперты считают, что госпрограммы как инструмент исчерпали свой потенциал за десять лет применения. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов назвал их громоздким комплексом мер. Их исполнение требует координации между большим количеством ведомств и служб, что порождает коррупцию и бюрократию.

«Зачастую крупные государственные проекты набирают обороты по несколько лет, поэтому во время пандемии они бесполезны. Прежде чем произойдет согласование бюджетов, экономика успеет восстановиться сама, но цена этого восстановления окажется выше, чем если бы власти действовали более оперативно и целевым образом», — пояснил Емельянов.

По его словам, в 2020 году часть госпрограмм будет переформатирована или объединена друг с другом, чтобы избежать пересечения с антикризисными мерами правительства.

В начале июня стало известно, что вскоре в России будет запущен новый нацпроект по внутреннему и внешнему туризму. Предполагается введение софинансирования расходов туроператоров и удешевление перевозок по стране. Над проектом сейчас работают восемь правительственных рабочих групп.