Подмосковье 07 апреля 2023, 16:33 Финалистов конкурса «Учитель года» определили в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Второй тур областного конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье. Жюри отобрали пять лауреатов, которыми стали педагоги из Пущина, Сергиева Посада, Пушкино, Подольска и Чехова.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс прошел в Губернском колледже в Серпухове.

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«Участников ждали разнообразные испытания, которые раскрыли их профессиональные и творческие способности. Финалисты, занявшие первые пять мест, стали лауреатами конкурса и продолжат борьбу за победу в третьем туре», — добавили в министерстве.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч рублей.

Лучшими по итогам второго тура конкурса стали учителя немецкого языка Юлия Амзакарова из Пущина, русского языка и литературы Мария Базулина из Сергиева Посада, физкультуры Алексей Гальянов из Пушкино, истории и обществознания Александр Комаринский из Подольска, а также английского языка Александр Фомичев из Чехова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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