07 апреля 2023, 16:33
Финалистов конкурса «Учитель года» определили в Подмосковье
Второй тур областного конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье. Жюри отобрали пять лауреатов, которыми стали педагоги из Пущина, Сергиева Посада, Пушкино, Подольска и Чехова.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс прошел в Губернском колледже в Серпухове.
Реклама
«Участников ждали разнообразные испытания, которые раскрыли их профессиональные и творческие способности. Финалисты, занявшие первые пять мест, стали лауреатами конкурса и продолжат борьбу за победу в третьем туре», — добавили в министерстве.
Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч рублей.
Лучшими по итогам второго тура конкурса стали учителя немецкого языка Юлия Амзакарова из Пущина, русского языка и литературы Мария Базулина из Сергиева Посада, физкультуры Алексей Гальянов из Пушкино, истории и обществознания Александр Комаринский из Подольска, а также английского языка Александр Фомичев из Чехова.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Учителя
ГодПедагогаНаставника
Реклама
Реклама