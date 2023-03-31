31 марта 2023, 13:47
Филиалы «Мособлэнерго» проверят на готовность к пожароопасному сезону в Подмосковье
Технику и сотрудников филиалов «Мособлэнерго» проверят на готовность к пожароопасному сезону. Смотры уже прошли в Коломне и Сергиевом Посаде.
Филиал компании в Коломне представил на оценку машину ОВБ и оперативно-ремонтную бригаду. В Сергиевом Посаде проверили передвижную электростанцию, способную обеспечить энергией как основной или резервный источник питания. Оба ведомства показали высокую готовность к пожароопасному сезону.
Реклама
Глава Минэнерго Александр Самарин отметил, что сейчас филиалы компании подготавливают противопожарные рвы вокруг деревянных опор, утилизируют порубочные остатки, валежник и сухую траву в зоне ЛЭП и проводят инструктажи.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Электричество
Реклама
Реклама