Февральские морозы не вызвали серьезных перебоев электричества в Подмосковье

Подмосковным энергетикам удалось стабильно пройти период февральских морозов. Серьезных сбоев в сетях электроснабжения не появилось. Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Из-за морозов в Подмосковье отменили плановые отключения электроснабжения. Кроме того, нельзя было проводить ремонт, если температура воздуха опускалась ниже -15 градусов.

Например, самую холодную с начала зимы ночь в Подмосковье зафиксировали с 22 на 23 февраля. Местами воздух остыл до -30 градусов.

Но таких морозов до конца февраля больше не будет. Из-за этого плановые работы на электросетях возобновят.

Крупные профильные компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в период морозов перешли на усиленную работу и онлайн следили за погодными условиями. Они мобилизовали максимум ресурсов, чтобы устранять возможные нарушения на сетях.

Жители Подмосковья смогут сообщить о перебоях электричества или повреждениях на сетях по бесплатным телефонам 8 (800) 220-02-20 и 8 (495) 995-00-99. Заявки примут и в единых диспетчерских службах городских округов.