Подача электричества в дома Подмосковья станет надежнее. Поможет новое оборудование

В Подмосковье на 10 питающих центрах модернизируют оборудование. Работы позволят повысить надежность подачи электричества в дома и на предприятия региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Компания «Россети ФСК ЕЭС» начала устанавливать 71 высоковольтный ввод на 10 крупных подстанциях Подмосковья. Центры питают инфраструктуру и населенные пункты в западной, южной и юго-восточной части Московской области.

На работы выделили более 46,6 миллиона рублей.

Высоковольтный ввод обеспечит необходимый уровень электрической прочности конструкции. От его технического состояния зависит надежность работы подстанции и стабильная подача энергии потребителям.

Сейчас работы проводят на подстанции «Дровнино». Она обеспечивает электроэнергией Можайский городской округ с населением более 70 тысяч человек.

Модернизацию проведут на подстанции «Пахра», питающей Домодедово, аэропорт и значительную часть городского округа Подольск, на подстанциях «Голутвин» и «Пески», обеспечивающих электроснабжение Коломенского городского округа.

Также обновление ждет подстанцию «Осетр» в Зарайске и «Нежино», которая снабжает электричеством предприятия и дома города Гжель.

В планах у подмосковных энергетиков также модернизация подстанций: «Дмитров», «Радищево», которая обеспечивает Солнечногорск, «Кедрово» в Наро-Фоминском городском округе, «Бугры» в городском округе Чехов и «Дальняя», которая обеспечивает перетоки мощности между Московской и Владимирской энергосистемами.

Вместо старых устройств с бумажно-маслянной изоляцией установят вводы нового поколения российского производства с твердой RIP-изоляцией. Вводы с такой изоляцией не требуют технического обслуживания, обладают высокой механической и термической стойкостью. Срок службы нового оборудования составляет не менее 25 лет.