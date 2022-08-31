Фестиваль такс пройдет в Чехове в сентябре

Фестиваль «Таксы Чехова» состоится 4 сентября в музее-заповеднике «Мелихово». На нем соберутся десятки собак, которые покажут свои навыки и умение держаться на подиуме.

Источник фото: телеканал «360»

Гости фестиваля смогут узнать много нового о таксах, а также сфотографироваться с животными и купить уникальные сувениры и поделки. Хозяева смогут принять участие в конкурсах вместе с питомцами.

В центре мероприятия — дефиле, лекция и задачи на скорость и сообразительность. Также посетители смогут помочь нуждающимся животным у стенда приют «Лохматая душа».

Таксы появились в России в конце XIX века, и Антон Чехов стал одним из первых владельцев. В усадьбе жили две собаки — Хина и Бром.

«Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава. Первый любит птиц, вторая тычет нос в землю. Оба любят от избытка чувств. Понимают, за что их наказывают. Любят гулять по полю и лесу, но не иначе, как с нами», — писал Чехов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное голосование на конкурсе благоустройства. В рамках президентской программы уже удалось воплотить 20 проектов.