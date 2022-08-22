Губернатор Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное голосование на конкурсе благоустройства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по благоустройству территорий. В рамках президентской программы уже удалось воплотить 20 проектов.

«Тема, которая на прошлой неделе получила важное звучание, — продолжение президентского проекта по благоустройству малых исторических городов. Очень приятно, что мы вновь смогли защитить наши территории. Территории, которые будут благоустраиваться, будут преображены», — заявил он.

По его словам, власти видятй большой запрос и одобрение жителей в городах, где появляются новые набережные, скверы, парки. Все эт, как отметил Воробьев,очасть больойя програмыа, которая, с каждым годомувеличивается в объеме. .

Постепенное преображение

Он напомнил, что шесть малых городов стали победителями всероссийского конкурса. Среди проектов — второй этап благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске, благоустройство зоны отдыха у реки Коломенки в Коломне, парка Победы в Краснозаводске, Лесного бульвара в Протвине, центральной части Дедовска и территории у реки в Куровском в Орехово-Зуеве.

«Хочу сказать спасибо всем, кто причастен к этой работе. Этому предшествует большой организационный этап. И, конечно, спасибо жителям. Они голосуют за то, чтобы территории, города, в которых они живут, преображались», — подчеркнул губернатор Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье «разрабатываются дальнейшие проекты». Сейчас в работе — семь: в этом году благоустройство проведут в Бронницах, Верее, Клине, Серпухове, Кашире, Электрогорске и Пущино.

«Обращаю внимание глав на то, что по инициативе президента призовой фонд конкурса увеличен вдвое, поэтому принято решение увеличить размер гранта в среднем на 30%. Сейчас он составляет от 35 до 100 миллионов рублей», — добавил Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в этом году пройдет «конкурс благоустройства, создания комфортной городской среды», в котором смогут участвовать города численностью до 200 тысяч человек. До этого условием конкурса было население до 100 тысяч человек.