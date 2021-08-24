Участникам фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» расскажут о новых мерах поддержки фермеров в Подмосковье

Новые и уже действующие меры поддержки фермеров в Подмосковье озвучат на фестивале «Сыр! Пир! Мир!». Там соберутся участники из 54 регионов России. Гости смогут попробовать и купить сыры, колбасы, хлеб, мед и другие продукты.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, фермеры смогут заключить контракты для развития своих хозяйств.

Также он озвучит им все доступные и новые меры поддержки, реализуемые правительством Подмосковья.

На фестивале будет уникальная возможность и пообщаться, и задать все вопросы, рассказать о действующих и новых мерах поддержки. О том, какие есть суммы, виды, формы субсидий Сергей Воскресенский.

Воскресенский расскажет, сколько уже выплатили субсидий для развития ферм в Подмосковье и сколько еще планируют, какие гранты получают аграрии.

«Помимо поддержки всех действующих хозяйств, наша цель — способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных. Так, только в прошлом году в Подмосковье в рамках полученных 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов „Агростартап“ было создано 20 фермерских хозяйств», — подчеркнул министр.

Фестиваль пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра. Там встретятся фермеры из разных уголков Московской области и страны. Программу развернут с 26 по 29 августа.