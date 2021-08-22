Вкусно и натурально. Фермеры начали подготовку к фестивалю «Сыр! Пир! Мир!»

Несколько дней остается до главного гастрономического фестиваля Московской области. Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начнется 26 августа. На три дня сыроварня в Истре Олега Сироты станет местом притяжения гурманов и любителей качественной еды.

Времени на подготовку у участников мероприятия остается на так много. Повара дебютанта гастрономического фестиваля «Груня Гурмэ» вышли на работу в свой выходной день. Еще предстоит закатать несколько сотен банок с паштетами, риетами и прочими удовольствиями.

Основатель бренда Алена Балуева призналась, что испытывает давнюю любовь к подмосковному фестивалю «Сыр! Пир! Мир!».

«Мы попали с мамой еще на самый первый, когда он был маленький еще. Это был полный восторг, мы привезли домой полные пакеты», — призналась она.

Раньше Алена Балуева работала парикмахером, потом открыла event-агентство, а в свободное время посвящала готовке. Свое хобби она превратила в бизнес. Прошла несколько кулинарных курсов и открыла дело, к которому подходит с душой. Концепция простая: производится все, что намазывается на хлеб.

Все рецепты проверяются на семейном совете и только потом отправляют в производство.

«Мы все любим есть на ходу, особенно в современном мире. Но мы это хотели перенести в ранг кулинарного искусства», — поделилась основатель бренда.

Главное условие производства яркий вкус и натуральный состав. Совсем без консервантах в деликатесах нельзя. В производстве используется нитритная соль, она сохраняет продукты на 30 суток.

Сотни банок с деликатесами уже через несколько суток отправятся в дорогу на подмосковный гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Это не единственное, чем удивят посетителей организаторы. Чтобы попробовать все новинки производства от современных фермеров достаточно просто приехать на сыроварню Олега Сироты с 26 по 29 августа.