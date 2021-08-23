Фермеры из 54 регионов России приедут на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье
На всероссийский фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» приедут фермеры из 54 регионов страны. Его проведут с 26 по 29 августа в Истре. Гостям представят сыры, мед, колбасы и другие продукты разных сортов и видов.
Фестиваль развернут в деревне Дубровское городского округа Истра. Там встретятся фермеры из разных уголков Московской области и всей страны.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, регион представят более 50 сыроварен. Они находятся в 22 городских округах.
Наши сыроделы привезут около 25 тонн сыра более 100 сортов
Всего участников будет около 366. Из них 178 производят сыры в России.
«Наши сыроделы стали победителями в рамках национального конкурса „Вкусы России“. А в начале года Подмосковье вышло на первое место по производству сыра в России», — напомнил Воскресенский.
Во время крупного фестиваля гости смогут продегустировать фермерские продукты и купить их.
У наших сыроделов есть богатый опыт, которым они смогут поделиться на фестивале
Воскресенский подчеркнул, что фермеры заключат контракты для развития своих хозяйств.