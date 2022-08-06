Знаменитые городецкие золотные платки привезли на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истру

На фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре посетители могут не только попробовать самые разные виды фермерской продукции, но и познакомиться с шедеврами народных промыслов. В одном из павильонов гостям представили знаменитые городецкие золотные платки.

«Это городецкая золотная вышивка. Палантины, платки. Смотрите какие — с золотной вышивкой, металлизированной нитью, играют на солнце. Носить их — просто шедевр. Никаких украшений не надо, кроме платка», — рассказали участники фестиваля.

Создали их своими руками мастера из города Городец. Золотная вышивка продолжает традиции древнерусского золотошвейного искусства. При создании своих произведений умельцы из Нижегородской области используют растительные мотивы.

Много удивительных вещей есть и в других павильонах. Они продолжат свою работу и 7 августа. Воскресенье станет заключительным днем главного гастрономического события Московской области. На фестивале в этом году ожидают более 150 тысяч гостей. Для них подготовили большую развлекательную программу. На площадке можно посетить также мини-фестиваль плова, потанцевать, послушать музыку.