«У нас фестиваль рекордов». 150 тонн сыра планируют продать на конкурсе «Сыр! Пир! Мир!»

Предприниматель Олег Сирота рассказал «360», что в этом году фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» бьет множество рекордов. В частности, есть план продать около 150 тонн сыра и молочной продукции.

Сирота отметил, что в этом году на мероприятии собрались около 400 участников. Они представили 960 разных сыров — это больше, чем на фестивалях в Нидерландах.

Также предприниматель добавил, что за первый день «Сыр! Пир! Мир!» посетили более 40 тысяч человек. Они успели раскупить треть от 20 тонн вина, привезенных на фестиваль.

Сирота подчеркнул, что производители продают напиток по заводским ценам, поэтому там можно приобрести хорошее крымское вино за 300-500 рублей.

Также 6 августа на площадке пройдет большой конкурс «Лучший сыр России». Более 100 экспертов оценят тысячу образцов продукции от 200 участников. Победителей определят в 13 категориях. В 17:00 начнется церемония награждения.

Фестиваль начался 5 августа под Истрой. Его открыли шоу барабанщиков и большое шествие фермеров. Кроме сыра и вина гостям предлагают мясную и хлебобулочную продукцию, а также чай, рыбу, мед. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на фестивале побывают около 150 тысяч человек.