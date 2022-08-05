Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре открыли шествием фермеров и шоу барабанщиков

Сотни фермеров со всей России открыли фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье импровизированным шествием в сопровождении шоу барабанщиков. Впереди — насыщенная программа с анимацией, фотозонами и экскурсиями.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» — традиционно одно из главных летних событий Подмосковья. Он стартовал сегодня и пройдет до 7 августа.

Участниками фестиваля стали фермеры из 50 регионов — они привезли уникальные авторские продукты.

Уже с 10:00 на площадке фестиваля работают ярмарка, фуд-корт, выставка аграрной техники. Для детей проводят игры и установили батуты.

На главной сцене в 13:00 начнется концерт с выступлениями ансамбля русской песни «Ярило» и баяниста-виртуоза Андрея Липатова.

Хедлайнер фестиваля — певец SHAMAN — выйдет на сцену в 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил гостей в Истру на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» и отметил, что это хорошая возможность собраться семьей — на площадке подготовили угощения и развлечения для всех.