«Приезжайте всей семьей». Воробьев пригласил гостей на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

Уже завтра в Подмосковье начинается главное гастрономическое событие этого лета, которое объединит фермеров и производителей продуктов со всей России. В деревне Дубровское стартует «Сыр! Пир! Мир!».

Это традиционное мероприятие, очень популярное среди жителей и гостей. 150 тысяч человек приезжают сюда, общаются с фермерами, а заодно покупают то, что вкусно и что по душе Андрей Воробьев губернатор Московский области.

В этом году гастрономический фестиваль претендует на новый рекорд — в нем поучаствуют представители 50 регионов страны. Фермеры привезли с собой все лучшее: сотни сортов сыра, колбас и мясных деликатесов, меда, вина, сладостей, орехов и сухофруктов. Этот список можно продолжать вечно, но лучше один раз увидеть. Прямо сейчас на площадке фестиваля ставят дополнительные шатры для фермеров, чтобы им было где разместить свои запасы. В этом году деликатесов хватит на весь уик-энд, включая воскресенье.

Для детей подготовлена обширная программа, многие мастер-классы и занятия будут связаны с животными и сельским хозяйством. На площадке пройдут концерты, будут работать творческие мастерские и фуд-корт. Впервые в этом году устроена отдельная зона восточной кухни и мини-фестиваль плова.

«Готовились так, чтобы можно было большую часть дня провести на фестивале, быть сытым, довольным и получать положительные эмоции. Мы всех ждем и добро пожаловать в Подмосковье!» — пригласил гостей Андрей Воробьев.