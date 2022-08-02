Музыка, ярмарка и деликатесы на любой вкус. Появилась афиша фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

Главное событие проекта «Лето в Подмосковье» — гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» соберет гостей в деревне Дубровское городского округа Истра в ближайшую пятницу, 5 августа, и продлится все выходные. Участниками фестиваля станут фермеры из 50 регионов России, которые покажут свою продукцию.

Приехать на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» можно не только для того, чтобы попробовать различные деликатесы. Организаторы подготовили крупную развлекательную программу для взрослых и детей. Подробнее о каждом событии — в афише «360».

Пятница, 5 августа

Приехать на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» можно рано утром. С 10:00 там начнут работать ярмарка, фуд-корт, откроется выставка сельскохозяйственной техники. Для детей на территории фестиваля установят батуты, а также организуют для них игры в рамках развлекательной программы.

Источник фото: Welcome.mosreg.ru

Концерт на главной сцене фестиваля начнется в 13:00. Его откроет ансамбль русской песни «Ярило», а после него выступит баянист — виртуоз Андрей Липатов вместе со своей сестрой Елизаветой, которая сопроводит его выступление своим красивым вокалом.

Источник фото: РИА «Новости»

Выступление хедлайнера фестиваля — певца и музыканта SHAMAN начнется в 17:00. Исполнитель стал известен благодаря песням «Встанем», посвященной памяти героев Великой Отечественной войны, и «Я русский». Клипы на канале SHAMAN на YouTube собрали несколько миллионов просмотров.

Суббота, 6 августа

Второй день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» станет особенно интересен детям. С 12:00 там пройдет анимационная программа, которую подготовил городской округ Павловский Посад. Для них проведут игры, розыгрыши призов, а также различные мастер-классы. Детей постарше заинтересует интерактивная программа «Русское лото».

Музыкальную программу второго дня в 13:00 откроют выступления ансамбля русской песни «Раздолье» и коллектива «Русские забавы».

Источник фото: Istrakdk.ru

Хедлайнером второго вечера станет группа ARFASOUND. Четыре девушки, играющие на арфе, скрипке, виолончели и флейте, исполнят композиции известных рок-групп и популярных исполнителей.

Источник фото: Vk.com/arfasound

В свою программу они включают песни Led Zeppelin, Billie Eilish, Lady Gaga, Michael Jackson, Sting, Adele, U2, Ed Sheeran и других известных музыкантов.

В 17:00 музыкальный коллектив уступит главную сцену для проведения торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Лучший сыр России» 2022 года. В этом году заявку для участия подали более 200 сыроваров со всей России.

Источник фото: телеканал «360»

Главным нововведением конкурса в этом году стала категория «Сыры массового потребления». Победителя определит специальное жюри, в которое вошли российские и зарубежные эксперты сырной отрасли, а также шеф-повара. Они отберут восемь финалистов, из которых только один получит главный приз.

Музыкальную программу программу в 17:30 продолжит кавер-группа «Трубачи».

Источник фото: vk.com/trubachishow

Brass Band, или духовой оркестр, наполнит гостей фестиваля небывалой энергетикой, исполнением мировых хитов и показом уникального шоу. Завершится концертная программа в 19:00.

Воскресенье, 7 августа

Последний день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» откроется в 10:00 и продолжится до 20:00. Гости смогут посетить ярмарку, фуд-корт и сельскохозяйственную выставку. В качестве музыкального сопровождения организаторы пообещали включить фоновые композиции. Это неокончательная афиша. Программу пообещали дополнить.

Добраться на фестиваль можно на бесплатных автобусах, которые станут курсировать от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра.

Источник фото: сырпирмир.рф

Также на «Сыр! Пир! Мир!» можно приехать на своей машине. Для гостей там организовали специальную парковку. Найти нужный шатер помогут волонтеры.