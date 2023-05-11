Подмосковье 11 мая 2023, 17:55 Фестиваль проектного творчества для образовательных организаций пройдет в Подмосковье АСОУ

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Установочная сессия второго регионального фестиваля проектного творчества для образовательных организаций прошла в Подмосковье. Ее провели в Академии социального управления.

В мероприятии приняли участие представители школ-комплексов и образовательных центров региона. Как отметили в Минобразования, фестиваль проводят для распространения инновационных практик и поддержки центров «Точка роста».

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«Фестиваль проводится для распространения инновационных практик, а также с целью организационно-методической поддержки центров „Точка роста“, центров цифрового образования „IT-куб“, создаваемых в Московской области. Участники обсудили организацию зональных площадок фестиваля и провели командное обсуждение проектов», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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