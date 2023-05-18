Подмосковье 18 мая 2023, 11:56 Фестиваль народных художественных промыслов начнется 19 мая в Сергиевом Посаде Министерство культуры и туризма Московской области

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Трехдневный фестиваль НХП откроется на Богородской фабрике художественной резьбы по дереву 19 мая. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что приготовили для гостей организаторы.

В программе фестиваля выступления творческих коллективов и духовых оркестров, концерты и мастер-классы. На ярмарке можно будет увидеть знаменитые изделия народных художественных промыслов Подмосковья. 20 мая состоится пленэр по резьбе из дерева и другие интересные события.

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В заключительный день фестиваля пройдет розыгрыш изделий ручной работы.

Вход свободный. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

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