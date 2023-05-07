Подмосковье 07 мая 2023, 12:41 «Регион будет жить полной жизнью». Воробьев — о проекте «Лето в Подмосковье»

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Проект «Лето в Подмосковье» — это сотни фестивалей, концертов, мастер-классов, тематических экскурсий. Организаторы уже готовят мероприятия, сообщил в программе «Вести-Москва. Неделя в городе» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас традиционно фестивали будут, и Чайковского, и все музеи и усадьбы открыты. Сергиев Посад, Коломна, Чехов очень популярны. Также различные концертные площадки и спортивные мероприятия. Регион будет жить полной жизнью», — заявил Воробьев.

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Первый театральный фестиваль начнется в усадьбе Чехова 19 мая.

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