Фестиваль народной культуры с мастер-классом по варке сыра пройдет в Дмитрове 4 ноября | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 14:20 Фестиваль народной культуры с мастер-классом по варке сыра пройдет в Дмитрове 4 ноября

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Фестиваль народной культуры «Живи по-русски!» пройдет в Дмитрове 4 ноября. Он состоится на территории сыроварни «Свободный труд».

Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что сыры из Подмосковья — одни из лучших в стране. В прошлом году регион произвел свыше 81 тонны продукта.

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На ферме «Свободный труд» Рамиля Булатова создают 20 наименований сыров и кисломолочной продукции, которую можно найти на прилавках по всей России.

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«Хозяйство активно развивается, участвует в госпрограммах по поддержке семейных ферм и сыроделов и берет курс на развитие сельского туризма», — отметил он.

На празднике заложат Аллею героев, проведут мастер-классы, подведут итоги конкурса «Моя земля. Моя Россия», экскурсии по ферме и катание на лошадях. Гости смогут попить горячий чай и поесть свежие пирожки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область добилась определенных успехов по вводу в оборот сельскохозяйственных земель. Этот процесс, по его мнению, проходит эффективно.