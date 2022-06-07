Фестиваль лоскутного шитья «Душа России» откроют в Коломне 9 июня

Фестиваль лоскутного шитья «Душа России» проведут в Коломне с 9 по 13 июня. Посетители, которые поедут на мероприятие поездами ЦППК, получат сувениры от компании. В дороге тоже скучать не придется. В вагонах можно будет послушать русские народные песни в исполнении профессиональных артистов.

Фестивальные поезда РЭКС будут отправляться 9 и 10 июня, в 8:48, с Казанского вокзала. Участникам мероприятия вручат сувениры и специальные карты, на которых будут отмечены все праздничные мероприятия в разных уголках Коломны.

Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России» организуют в рамках проекта Минкультуры и туризма региона «Лето в Подмосковье».

Выставочные площадки с разноцветным лоскутным мастерством установят по всему городу. Желающие смогут купить работы на тематическом рынке. Кроме того, по улицах Коломны пройдет праздничное шествие мастеров рукоделия, а в сквере «Блюдечко» прямо на траве можно будет увидеть разноцветное лоскутное поле.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил тему поддержки народных промыслов на заседании регионального правительства. По словам губернатора, на сегодняшний день в области развивается порядка 11 направлений народных промыслов. Эта работа очень важна и находится в зоне внимания властей региона, подчеркнул Воробьев.