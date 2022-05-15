Фестивали, музыка кино. Главное о программе «Лето в Подмосковье» 2022 года

Московская область готова к приему гостей со всего мира. Для туристов подготовили множество различных театральных и музыкальных фестивалей, ярмарок, спортивных соревнований и многое другое. Каждый из гостей найдет себе занятие по душе в программе «Лето в Подмосковье», которая открылась в четвертый раз.

Торжественный запуск проекта прошел в торговом центре Novaya Riga Outlet Village. Гостей праздника развлекали театрализованные представления и живая музыка. Рядом открылась фермерская ярмарка с лучшими подмосковными деликатесами: коломенской пастилой, медом из Волоколамска, мороженым из Солнечногорска и уже прославившимися на весь мир сырами Подмосковья.

«В Московской области стартует четвертый по счету проект „Лето в Подмосковье“. В рамках проекта уже идет уникальное шоу на роликовых коньках „Бременские музыканты“. Гостей и жителей региона ожидает еще множество таких мероприятий», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Не попавшим на открытие программы расстраиваться не стоит. Количество подготовленных мероприятий в рамках программы «Лето в Подмосковье» настолько велико, что каждый найдет для себя свое. Особенно когда на улице греет солнце и хочется отвлечься от рабочих будней.

Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени В. В. Тихонова

Когда: 19—22 мая

Где: Городской округ Павловский Посад

Источник фото: Vk.com/vostexpress1998

Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова начнется 19 мая в городском округе Павловский Посад, на родине легендарного актера. В этом году фестивалю исполняется 60 лет. К юбилейной дате в округе откроют памятник легендарному актеру. Торжественная церемония даст старт открытию кинофестиваля.

По традиции там пройдет два конкурса: полнометражных фильмов и сериалов. В программе также запланированы концерты, специальные показы, встречи с мастерами кино, мастер-классы и многое другое.

Фильмы покажут в кинотеатре «Павловский», в Доме культуры «Октябрь» и на парковочном пространстве в рамках проекта «Кинопаркинг». Торжественные мероприятия, концерты. Главной площадкой событий фестиваля станет Дворец культуры «Павлово-Покровский».

XXII Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Когда: 20—29 мая

Где: городской округ Чехов, городской округ Серпухов

Источник фото: телеканал «360»

Городской округ Чехов станет местом притяжения всех любителей театра. В эти даты пройдет фестиваль «Мелиховская весна». Артисты из 14 театров и студий России и других стран представят свои работы на сцене подмосковной усадьбы Антона Павловича Чехова Мелихово.

Свои постановки покажут актеры из Москвы и Подмосковья, Перми и Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова, Луганска и Армении. Показ пройдет на пленэре.

Помимо главной площадки фестиваля сцены организовали в музейной театральной избе, а также в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря»

Когда: 29 и 29 мая, 20, 21 августа

Где: городской округ Серпухов, Сергиево-Посадский городской округ

Источник фото: телеканал «360»

Полюбившийся зрителям проект «Русская опера у стен монастыря» в этом году пройдет дважды. Оперные артисты с живым оркестром исполнят классические постановки русских композиторов под открытым небом.

Это уникальная возможность услышать живое исполнение классических арий для жителей и гостей Серпухова и Сергиева Посада.

Фестиваль театров «Фабрика Станиславского»

Когда: 2—12 июня

Где: Москва, Московский Губернский театр

Источник фото: телеканал «360»

Созданный по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова фестиваль собирает театральные коллективы, использующие в своей работе систему Станиславского.

В этом году со своими постановками приедут театры из Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. Открытие пройдет в Музейном комплексе «Паровозное депо „Подмосковная“», где зрителям покажут спектакль «Чужие берега».

Фестиваль интересен не только любителям театра, но и будущим актерам и режиссерам. Для них проведут тренинги и специальные мастер-классы.

Пушкинский праздник «ART-пикник АСП»

Когда: 4 июня

Где: Одинцовский городской округ

Источник фото: Vk.com/museumgol

Ставший традиционным Пушкинский фестиваль, посвященный дню рождения поэта, пройдет в усадьбах Вяземы и Захарово на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

Гостей праздника ждут выставки художников, выступления народных коллективов, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

VIII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского

Когда: 1–10 июля

Где: городской округ Клин

Источник фото: телеканал «360»

Ежегодный международный open-air-фестиваль соберет поклонников вечной музыки великого русского классика в музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского. Главную сцену установят на поляне около главного дома, где зрители смогут послушать произведения в исполнении современных звезд. Кроме концертов ожидаются выступления театральных трупп и специальные проекты.

Постоянными членами организационного комитета фестиваля остаются Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев и другие.

V Международный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

Когда: 13—17 июля

Где: городской округ Истра

Источник фото: телеканал «360»

Сразу пять дней подряд около музейного комплекса «Новый Иерусалим» пройдут концерты Московской областной филармонии. Музыканты исполнят множество разнообразных композиций — от редких до всемирно известных, но при этом в собственной интерпретации. Послушать музыку и посетить экспозиции музея приезжают гости со всей России.

С каждым годом количество зрителей фестиваля только увеличивается. У мероприятия за четыре прошедших года уже появилась своя постоянная публика, которая каждый раз приводит туда все больше знакомых. Поэтому в этом году в очередной раз на фестивале будет аншлаг.

Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»

Когда: 30 июля

Где: Пушкинский городской округ

Источник фото: телеканал «360»

Современные литераторы, артисты и просто любители хорошей литературы встретятся в Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева. Несмотря на то, что фестиваль «Проект: ПОЭТ» проходит только один день, количество выступающих там всегда большое.

Самобытные авторы прочитают созданные тексты на «Открытом микрофоне». Известные российские актеры станут участниками литературных чтений. Также в программе мастер-классы, выступления, выставки. Завершится фестиваль традиционным поэтическим вечером.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Когда: август

Где: Городской округ Истра

Источник фото: телеканал «360»

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» вырос из подмосковного во всероссийский. В прошлом году, несмотря на ограничения из-за пандемии, туда приехали фермеры со всей страны, чтобы представить свою продукцию. Место проведения фестиваля останется неизменным — Истринская сыроварня Олега Сироты.

Количество гостей фестиваля ежегодно составляет несколько сотен тысяч. Кроме сельхозпроизводителей туда приезжают покупатели качественной продукции и редких деликатесов.

Кроме развлекательной программы и выступлений творческих коллективов там пройдет встреча с экспертами сельскохозяйственного рынка. Фермеры смогут обсудить ситуацию в аграрном комплексе и поделиться опытом в решении проблем.

Это далеко не все мероприятия, которые пройдут в Московской области в ближайшие месяцы. Проект «Лето в Подмосковье» включает в себя не только фестивали и праздники. Это интересные экскурсии по историческим местам, возможность выбраться на природу и даже полетать на воздушном шаре. В Подмосковье интересно и взрослым, и детям. А лето — это лучшее время, когда можно отправиться в приключение, тем более оно находится рядом.