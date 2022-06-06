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    06 июня 2022, 13:27

    Воробьев заявил, что Подмосковье поддержит народные промыслы

    Андрей Воробьев анонсировал мероприятие в поддержку народных промыслов Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Екатерина Виславская

    В Подмосковье пройдет большое мероприятие в поддержку народных промыслов. Специалисты обсудят способы поддержки мастеров. Об этом на совещании с членами правительства сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев заявил, что Подмосковье поддержит народные промыслы

    «Мы собираемся провести большое мероприятие, где дополнительно обсудим поддержку с точки зрения и маркетинга, и производительности всех подразделений, которые занимаются этим очень важным и полезным делом», — сказал губернатор Московской области.

    Встреча пройдет при участии подразделения Сбербанка.

    Андрей Воробьев отметил, что сейчас в области развиваются порядка 11 направлений народных промыслов. Эта работа очень важна и находится в зоне внимания властей региона, подчеркнул губернатор.