Воробьев заявил, что Подмосковье поддержит народные промыслы

В Подмосковье пройдет большое мероприятие в поддержку народных промыслов. Специалисты обсудят способы поддержки мастеров. Об этом на совещании с членами правительства сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы собираемся провести большое мероприятие, где дополнительно обсудим поддержку с точки зрения и маркетинга, и производительности всех подразделений, которые занимаются этим очень важным и полезным делом», — сказал губернатор Московской области.

Встреча пройдет при участии подразделения Сбербанка.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас в области развиваются порядка 11 направлений народных промыслов. Эта работа очень важна и находится в зоне внимания властей региона, подчеркнул губернатор.