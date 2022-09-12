Фестиваль еды пройдет в Котельниках в выходные | 360°

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Фестиваль еды пройдет в Котельниках в выходные

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Гастрономический фестиваль пройдет в Outlet Village Белая Дача 17 и 18 сентября. Мероприятие завершит кампанию «Лето в Подмосковье» и пройдет при поддержке Минкультуры региона.

На фестивале гости смогут купить продукцию из Подмосковья: морепродукты и блюда из них, крафтовое пиво и сидр, лимонады, масло, сыры и молочные продукты, хлеб и многое другое. Посетителям предложат попробовать утку по-пекински, средиземноморскую паэлью, хумус, фалафель и блюда индийской кухни.

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Кроме того, на фестивале проведут батл по чирлидингу, кулинарные мастер-классы и шоу оркестра духовых инструментов.

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Ранее Андрей Воробьев заявил, что отопление в социальные учреждения Подмосковья начнут подавать 12 сентября. Позже оно появится и в жилых домах.

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