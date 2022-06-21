Фестиваль дружбы пройдет в Реутове 25 июня

В Реутове, на стадионе «Старт», 25 июня пройдет фестиваль физической культуры и спорта «День дружбы и единения славян». В нем примут участие звезды российской эстрады и известные спортсмены.

В рамках фестиваля пройдут разнообразные состязания мастеров боевых искусств. Для всех желающих организуют спортивные состязания — «стенка на стенку», «шапочный» бой, перетягивание каната, русский жим, армрестлинг, гиревой спорт, бокс и другие.

Также в программе мероприятия — показательные выступления по воркауту, футбольный матч, стритбол, показательные выступления казаков России и мастер-класс по кузнечному делу.

«Наши жители известны своей любовью к различным видам спорта. Среди воспитанников наших спортшкол — множество чемпионов и призеров соревнований различного уровня. В Реутове впервые создана академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева, работают школа спортивной гимнастики, самбо, множество секций разнообразной направленности. Уверен, что наши жители активно поддержат праздник и примут непосредственное участие в товарищеских состязаниях», — поприветствовал гостей фестиваля глава Реутова Станислав Каторов.

Призвал присоединиться к празднику жителей Реутова и известный российский спортсмен, чемпион IBF International по боксу, абсолютный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Алексей Папин, он также примет участие в фестивале.

Для зрителей в этот день выступят Миша Маваши, Кирилл МК5.45, «Родина Героев» и другие артисты. Завершат фестиваль залпы праздничного салюта в 22:00.