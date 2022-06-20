Фестиваль здорового образа жизни прошел в парке Волхонка в Ногинске

Парк Волхонка стал центром фестиваля здорового образа жизни. На территории дендрария «Живая книга» участники пробовали фермерскую продукцию, посещали мастер-классы и занимались йогой.

Режиссёр объединённой дирекции парков Богородского городского округа Анастасия Похомова поделилась впечатлениями от фестиваля.

«Очень добрый, очень светлый фестиваль, посвящённый здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию. Нам захотелось сделать для горожан такой фестиваль, чтобы ещё раз обратить их внимание на проблему, которая, как мы считаем, достаточно остро стоит сейчас в наши дни», — рассказала Анастасия Похомова.

Гости смогли попробовать фермерские товары и спортивное питание, позаниматься йогой на свежем воздухе и поучаствовать в творческих мастер-классах. Участники научились флористическому искусству и изготовлению украшений из природных материалов.

На фестивале побывал чемпион России, спортсмен Андрей Левитов. Он выступил на открытой сцене вместе с детьми до 12 лет.

«Мы представляли тхэквондо, как боевое искусство, как спорт, как спортивное зрелище, которым можно порадовать зрителей со сцены красивыми движениями. Показать всю красоту вида спорта, которым мы занимаемся», — поделился спортсмен.

Организаторами фестиваля #вгармонии стали Центр поддержки инициатив, Богородские парки и торгово-промышленная палата.

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