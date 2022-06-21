Открылась продажа билетов на open air-фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре

В текущем году в Московской области пройдет масштабный ежегодный open air-фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Он отметит свой первый юбилей — мероприятие состоится в пятый раз. Проект представляют Московская областная филармония и музей «Новый Иерусалим».

Мероприятия будут проходить с 14 по 17 июля. На большой и камерной сценах музея состоится сразу шесть музыкальных концертов. В Истру приедут многие звезды исполнительского искусства, некоторые из них уже успели покорить большие мировые площадки. Недавно стартовала продажа билетов.

«Наш фестиваль „Лето. Музыка. Музей“ празднует пятилетие. И к первой юбилейной дате мы с радостью констатируем: это признанный международный проект, в котором уже приняли участие десятки самых именитых артистов и коллективов. И в этом году у нас будут звезды! Настоящие звезды!» — рассказал президент фестиваля — художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский.

Дунаевский отметил, что каждый раз при формировании программы концертов организаторы стараются открыть для зрителей новые произведения, объединить их в нечто единое, сделать так, чтобы общее впечатление от погружения в мир искусства стало незабываемым. В этом году удалось подобрать очень интересную и насыщенную программу. Она посвящена творчеству прославленного российского композитора Александра Скрябина. В каждом концерте будут присутствовать произведения его пера. Будет также светомузыка, которая превратится в масштабное шоу.