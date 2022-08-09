Фермеры Подмосковья выступят на всероссийском конкурсе в Удмуртии

Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота пройдет в Удмуртии с 16 по 19 августа. Об этом рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Участниками конкурса станут победители и призеры региональных этапов конкурса. Это представитель сельхозорганизаций и фермерских хозяйств Подмосковья. Об этом сообщил первый замминистра Минсельхозпрода области Сергей Воскресенский.

«Московскую область представят победители областного конкурса „Лучший по профессии“ среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота: Ольга Шестакова из племзавода „Пойма“ — филиала ФНЦ „ВИК имени В. Р. Вильямса“, Ольга Шишкина из ООО „Дубна Плюс“ и Виктория Коломенская из АО „Агрофирма ‚Сосновка‘“», — рассказал он.

Среди судей также будут эксперты столичного региона. Это заведующий отделом развития животноводства Минсельхозпрода области Алексей Коротков и специалисты по племенной работе АО «ГЦВ», АО «Московское» и ФГБНУ «ВНИИплем».

Участники поборются за победу в девяти номинациях, среди которых «Лучшие производственные показатели по воспроизводству», «Самый молодой оператор», «Ветеран», «Абсолютный чемпион» и другие.

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