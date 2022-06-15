Фермеры из Подмосковья начали продавать свои продукты на Ozon

Подмосковные фермерские продукты появились в продаже на интернет-площадке Ozon. Об этом крестьянские хозяйства и маркетплейс договорились на рабочей сессии.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов сообщил, что встреча фермеров и компании Ozon состоялась в мае. Ее инициировал Минсельхозпрод региона.

В настоящее время продукция наших фермеров уже доступна на Ozon Георгий Филимонов.

В ассортименте — продукты 24 фермерских хозяйств. Купить удастся даже крафтовые сыры с плесенью.

Кроме того, можно купить мясные продукты. Заказ доставит на дом курьер.

Ранее стало известно, что гранты на развитие агротуризма стали доступны фермерам Подмосковья.