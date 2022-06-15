facebook_pixel
    15 июня 2022, 13:57

    Фермеры из Подмосковья начали продавать свои продукты на Ozon

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные фермерские продукты появились в продаже на интернет-площадке Ozon. Об этом крестьянские хозяйства и маркетплейс договорились на рабочей сессии.

    Фермеры из Подмосковья начали продавать свои продукты на Ozon | Изображение 1

    Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов сообщил, что встреча фермеров и компании Ozon состоялась в мае. Ее инициировал Минсельхозпрод региона.

    В настоящее время продукция наших фермеров уже доступна на Ozon

    Георгий Филимонов.

    В ассортименте — продукты 24 фермерских хозяйств. Купить удастся даже крафтовые сыры с плесенью.

    Кроме того, можно купить мясные продукты. Заказ доставит на дом курьер.

    Ранее стало известно, что гранты на развитие агротуризма стали доступны фермерам Подмосковья.