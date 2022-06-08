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    08 июня 2022, 12:01

    Подмосковная ферма победила на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд»

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковное хозяйство «Ферма М2» взяло две победы на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд». Это предприятие из Волоколамска.

    Подмосковная ферма победила на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд» | Изображение 1

    Ферма получила награды в номинациях «Органическая кухня» и «Ассортимент органической продукции». Всего участвовало 18 производителей из 13 регионов России.

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, «Ферма М2» — лидер Московской области по производству органических продуктов.

    Московская область занимает второе место в России по количеству сертифицированных производителей органической продукции

    Владислав Мурашов.

    На ферме производят овощи, фрукты, ягоды. Их выращивают не только в открытом грунте, но и в парниках.

    Вместе с тем ферма занимается животноводством. Это первое в России органическое многопрофильное хозяйство. Находится оно на берегу Рузского водохранилища.

    Подмосковная ферма победила на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд» | Изображение 2

    В общей сложности там производят свыше 250 видов товаров. Это молоко, хлеб, морковь и даже вареники с картошкой. У всех продуктов российские и европейские сертификаты, которые подтверждают органическое производство.

    Кроме того, у фермы есть сыродельня, пекарня, цеха по молоку, консервам, колбасам, винный погреб и своя пивоварня. Также предприятие «Шульгино» владеет рестораном органической кухни. Его выделили на конкурсе.

    Подмосковная ферма победила на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд» | Изображение 3

    Гендиректор предприятия Михаил Бахтияров подчеркнул, что в производстве не используют гормоны для усиления лактации и роста, антибиотики, ГМО и любые химические компоненты.

    Мы не только в России, но и в Европе имеем самую большую номенклатуру: порядка 250 наименований продукции — как мясной, так и растительной, в том числе птицеводство

    Михаил Бахтияров.

    Весь ассортимент представлен в ресторане предприятия.

    Подмосковная ферма победила на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд» | Изображение 4

    «Мы уверены, что, отказавшись от химических удобрений, от антибиотиков, мы делаем свои семьи, клиентов, потребителей намного здоровее», — отметил Михаил Бахтияров.

    Он заключил, что это и есть основная миссия фермы, а также поблагодарил жителей за поддержку.