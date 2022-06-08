Подмосковная ферма победила на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд»

Подмосковное хозяйство «Ферма М2» взяло две победы на всероссийском конкурсе «Народный органический бренд». Это предприятие из Волоколамска.

Ферма получила награды в номинациях «Органическая кухня» и «Ассортимент органической продукции». Всего участвовало 18 производителей из 13 регионов России.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, «Ферма М2» — лидер Московской области по производству органических продуктов.

Московская область занимает второе место в России по количеству сертифицированных производителей органической продукции Владислав Мурашов.

На ферме производят овощи, фрукты, ягоды. Их выращивают не только в открытом грунте, но и в парниках.

Вместе с тем ферма занимается животноводством. Это первое в России органическое многопрофильное хозяйство. Находится оно на берегу Рузского водохранилища.

В общей сложности там производят свыше 250 видов товаров. Это молоко, хлеб, морковь и даже вареники с картошкой. У всех продуктов российские и европейские сертификаты, которые подтверждают органическое производство.

Кроме того, у фермы есть сыродельня, пекарня, цеха по молоку, консервам, колбасам, винный погреб и своя пивоварня. Также предприятие «Шульгино» владеет рестораном органической кухни. Его выделили на конкурсе.

Гендиректор предприятия Михаил Бахтияров подчеркнул, что в производстве не используют гормоны для усиления лактации и роста, антибиотики, ГМО и любые химические компоненты.

Мы не только в России, но и в Европе имеем самую большую номенклатуру: порядка 250 наименований продукции — как мясной, так и растительной, в том числе птицеводство Михаил Бахтияров.

Весь ассортимент представлен в ресторане предприятия.

«Мы уверены, что, отказавшись от химических удобрений, от антибиотиков, мы делаем свои семьи, клиентов, потребителей намного здоровее», — отметил Михаил Бахтияров.

Он заключил, что это и есть основная миссия фермы, а также поблагодарил жителей за поддержку.