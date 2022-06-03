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    03 июня 2022, 11:14

    Гранты на развитие агротуризма стали доступны фермерам Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фермеры из Подмосковья смогут получить до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Средства выделят в виде гранта. Это новый вид государственной поддержки.

    Гранты на развитие агротуризма стали доступны фермерам Подмосковья | Изображение 1

    Как отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, размер субсидии — от трех до 10 миллионов рублей. Это зависит от объема вложений самого предпринимателя.

    С помощью гранта „Агротуризм“ подмосковные аграрии смогут расширить свой бизнес и получить доход за счет альтернативного канала сбыта продукции

    Сергей Керселян.

    Задача такой поддержки от Минсельхоза России — создать в сельских местностях Подмосковья новые места притяжения туристов.

    «Это будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий, и содействовать их устойчивому развитию», — добавил Керселян.

    Льгота доступна фермерам и аграрным предприятиям, которые зарегистрированы и работают в селах, а также продолжат трудиться там не менее пяти лет со дня получения гранта.