Гранты на развитие агротуризма стали доступны фермерам Подмосковья

Фермеры из Подмосковья смогут получить до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Средства выделят в виде гранта. Это новый вид государственной поддержки.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, размер субсидии — от трех до 10 миллионов рублей. Это зависит от объема вложений самого предпринимателя.

С помощью гранта „Агротуризм“ подмосковные аграрии смогут расширить свой бизнес и получить доход за счет альтернативного канала сбыта продукции Сергей Керселян.

Задача такой поддержки от Минсельхоза России — создать в сельских местностях Подмосковья новые места притяжения туристов.

«Это будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий, и содействовать их устойчивому развитию», — добавил Керселян.

Льгота доступна фермерам и аграрным предприятиям, которые зарегистрированы и работают в селах, а также продолжат трудиться там не менее пяти лет со дня получения гранта.