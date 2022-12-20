Эксклюзив 20 декабря 2022, 01:24 Подмосковным фермерам рассказали, как получить до 200 гектаров бесплатной земли Министр сельского хозяйства Мурашов рассказал о программе «Подмосковные 10 гектаров» Публичное достояние

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Фермеры могут претендовать на получение бесплатной земли в рамках нового проекта «Подмосковные 10 гектаров». Об этом «360» сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Программа позволяет фермерам, которые работают в Московской области, получать землю бесплатно, общей площадью до 200 гектаров.

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«После пяти лет ее использования аграрии смогут получить ее в собственность бесплатно, но при одном условии, что в течении этого срока будут выполнены показатели по урожайности, прописанные в договоре безвозмездного пользования», — рассказал Мурашов.

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Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова объяснила, что речь в данном случае идет о безвозмездном использовании участка на протяжении шести лет.

«Если сельхозпроизводитель начинает выращивать на нем урожай или разводит сельскохозяйственных животных, то он уже имеет право переоформить участок в аренду или собственность», — отметила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье с максимальным вниманием отнесутся к поручению президента России обеспечить бесплатными земельными участками отличившихся участников спецоперации. Кроме того, в регионе одинаковые льготы стали доступны для всех, кто служит в зоне СВО.