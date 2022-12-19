Подмосковье 19 декабря 2022, 15:31 Названо условие передачи земли в собственность по программе «Подмосковные 10 гектаров» Земля в программе «Подмосковные 10 гектаров» перейдет в собственность после ввода в оборот

Читать 360tv в

Стартовавшая в мае 2022 года программа «Подмосковные 10 гектаров» предназначена для простого и удобного увеличения фермерских участков. Услуга пользуется большой популярностью, а после ввода в оборот сельхозпроизводители смогут оформить участки в аренду или собственность. Об этом «360» рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что каждое из министерств в правительстве Подмосковья решает ключевые вопросы в рамках реализации этой программы.

Реклама

«Мы отвечаем за вовлечение земли имущества в оборот, а коллегам важно, чтобы максимальное количество сельхозтоваропроизводителей быстро могли получить землю», — рассказала Адигамова.

Реклама

Министр отметила, что система оформления участков достаточно простая. Но речь в данном случае идет не о бесплатном, а о безвозмездном использовании на шесть лет.

«Если сельхозпроизводитель вводит землю в оборот, начинает выращивать на ней урожай или разводит сельскохозяйственных животных, то он уже имеет право переоформить участок в аренду или собственность», — пояснила разницу Адигамова.

Руководитель Министерства имущественных отношений Московской области добавила, что земля, которую используют для программы «Подмосковные 10 гектаров», находится за ЦКАД. Это связано с тем, что там есть участки с сельскохозяйственным назначением, а также они более ликвидны.

Программу «Подмосковные 10 гектаров» реализуют в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.