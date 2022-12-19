Важное 19 декабря 2022, 18:04 Воробьев поручил разработать порядок предоставления земельных участков участникам СВО Воробьев: в Подмосковье приступили к разработке порядка выдачи участков участникам СВО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подмосковье с максимальным вниманием отнесется к задаче президента России по обеспечению бесплатными земельными участками отличившихся участников спецоперации. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дал команду профильному заму разработать порядок, правила и условия предоставления таких участков, проработать с главами муниципалитетов, при необходимости — и с Мособлдумой принятие соответствующих законодательных актов», — пояснил глава региона.

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Губернатор Подмосковья также указал на важность поддержания обратной связи с военными и их семьями, необходимость слышать их запросы и пожелания.

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«Мы в регулярном контакте с командирами и с близкими участников СВО. Обязательно поднимем эту тему и внимательно отнесемся ко всем запросам», — заключил Андрей Воробьев.

Ранее в Подмосковье расширили меры поддержки для семей военнослужащих. Одинаковые льготы стали доступны всем, кто служит в зоне проведения спецоперации, — и кадровым военным, и добровольцам, и призванным в рамках частичной мобилизации.

«Мы поможем с устройством в детский сад, обеспечим бесплатное питание в школах. Главное условие — все члены семьи (военнослужащий, его жена и дети) должны быть прописаны в Подмосковье», — пояснил губернатор Московской области.