19 декабря 2022, 18:04
Воробьев поручил разработать порядок предоставления земельных участков участникам СВО
Воробьев: в Подмосковье приступили к разработке порядка выдачи участков участникам СВО
Подмосковье с максимальным вниманием отнесется к задаче президента России по обеспечению бесплатными земельными участками отличившихся участников спецоперации. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Дал команду профильному заму разработать порядок, правила и условия предоставления таких участков, проработать с главами муниципалитетов, при необходимости — и с Мособлдумой принятие соответствующих законодательных актов», — пояснил глава региона.
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Губернатор Подмосковья также указал на важность поддержания обратной связи с военными и их семьями, необходимость слышать их запросы и пожелания.
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«Мы в регулярном контакте с командирами и с близкими участников СВО. Обязательно поднимем эту тему и внимательно отнесемся ко всем запросам», — заключил Андрей Воробьев.
Ранее в Подмосковье расширили меры поддержки для семей военнослужащих. Одинаковые льготы стали доступны всем, кто служит в зоне проведения спецоперации, — и кадровым военным, и добровольцам, и призванным в рамках частичной мобилизации.
«Мы поможем с устройством в детский сад, обеспечим бесплатное питание в школах. Главное условие — все члены семьи (военнослужащий, его жена и дети) должны быть прописаны в Подмосковье», — пояснил губернатор Московской области.
Андрей Воробьев
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