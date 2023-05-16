Подмосковье 16 мая 2023, 09:48 Фермерский рынок построят в Егорьевске в 2023 году Минжилполитики МО

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Строительство фермерского рынка начнется в Егорьевске. Там смогут получить работу 20 человек. Завершить возведение здания планируют до конца года.

Как рассказали в Минжилполитики, в проект вложат 100 миллионов рублей. Площадь здания превысит 3,3 тысячи квадратных метров. Там оборудуют торговые помещения с витринами и стендами для размещения продукции, а также административные помещения. На территории создадут парковку на 89 мест.

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На рынке будут продавать фермерскую продукцию, а также товары личных подсобных хозяйств, мини-сыроварен и пекарен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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