Жители Ногинска смогут купить фермерские продукты по доступным ценам на ярмарке до 24 октября

Сезонную ярмарку «Дары осени в Подмосковье» открыли в Ногинске. Ее развернули на Соборной улице. Фермеры получат поддержку, а жители смогут купить здесь свежие продукты по доступным ценам.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, ярмарка продлится до 24 октября.

Это дает возможность сделать запас овощей, ягод и других сезонных продуктов на зиму по доступным ценам Сергей Воскресенский.

Свой ассортимент представили около 15 фермерских хозяйств из Подмосковья. По словам Воскресенского, для аграриев это хорошая возможность заявить о своей продукции.

«Жители предпочитают магазинным продуктам фермерские. К тому же ряд товаров на таких ярмарках реализовывают по специальным ценам», — добавил министр.

Посетители найдут на выставке овощи, фрукты, ягоды, молоко, мясо, выпечку, мед, орехи.

Они смогут приобрести здесь саженцы и садовый инвентарь. Кроме того, гостей ждет культурная программа с розыгрышем призов.

Сезонная фермерская ярмарка работает на Соборной улице с 09:00 до 19:00.