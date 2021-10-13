Большой путь к лидерству. Награды за высокие результаты вручили аграриям Подмосковья

Работникам сельского хозяйства Подмосковья вручили 10 наград. Троим аграриям из Пушкино, Воскресенска и Наро-Фоминска присвоили почетные звания. Остальные получили благодарственные письма губернатора Андрея Воробьева.

От лица главы Подмосковья награды аграриям вручил первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов. Он отметил высокий вклад каждого работника отрасли и поблагодарил за добросовестный труд.

Традиционно аграрии делают огромный вклад в жизнедеятельность большого Подмосковья. Каждая семья хотела бы иметь на своем столе вкусные и качественные продукты. И, конечно, всегда приятно, когда они выпускаются у нас Ильдар Габдрахманов.

Награды приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Этот праздник, по словам Габдрахманова, уже традиционно отмечают в середине октября, когда завершается основной сбор урожая, появляется время передохнуть, подвести итоги, выделить лучших.

«Подмосковье — не только крупные аграрные проекты, но и еще множество фермерских хозяйств, которые производят качественную востребованную продукцию. То, что им всем комфортно у нас работается — главное наше достижение», — отметил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, год был непростым, но результаты на высоком уровне.

«Несмотря на довольно сложный год, связанный с погодными условиями, а мы даже были вынуждены объявлять ЧС из-за продолжительных дождей в мае и засухи летом, Московская область показывает положительную динамику», — подчеркнул он.

Сейчас в лидерах, но так было не всегда

Первый вице-губернатор напомнил, что не всегда Московская область ассоциировалась с сельским хозяйством.

Благодаря большой слаженной работе команды аграриев, а у нас трудятся уже почти 100 тысяч человек, удалось поменять это представление. Сегодня мы занимаем лидирующие позиции по многим продуктам Ильдар Габдрахманов.

Он добавил, что Подмосковье уже на первом месте в стране по выпуску хлеба, сыра, кондитерских изделий, мороженого.

«Второе место у нас по ягоде, третье — по тепличным овощам. Семь из 10 колбас выпускают на территории Подмосковья. Это раньше было как-то трудно представить, но сегодня большую роль мы играем и в экспорте», — подчеркнул Габдрахманов.

Например, на экспорт поставляют овощи — их отправляют в Польшу, ОАЭ и не только.

«А наш сыр из Чехова, Королева и Истры занимает призовые места. Поэтому нам есть чем гордиться. Конечно, все это стало возможным благодаря слаженной работе тружеников села», — подытожил спикер.

По его словам, фермерство — это отдельная стихия. Аграрии, любящие свое дело, добиваются очень высоких результатов в Подмосковье.

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