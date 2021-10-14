Еще 13 ферм создадут благодаря грантам в Подмосковье до конца года

Гранты от правительства Подмосковья помогут создать к концу года еще 13 фермерских хозяйств. На это выделили 41,5 миллиона рублей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, фермы появятся благодаря грантам «Агростартап».

Средства гранта будут перечислены фермерам до конца октября Сергей Воскресенский.

Например, аграрии создадут фермы для выращивания ягод и плодовых деревьев, производства меда, сыра и молока.

Кроме того, в новых хозяйствах будут заниматься разведением коров, коз, овец, рыб.

«Общая сумма грантовой поддержки аграриев Подмосковья в этом году вместе с грантом на развитие семейных ферм — 91,6 миллиона рублей», — отметил Воскресенский.

Сейчас в Московской области насчитывается более двух тысяч фермерских хозяйств.

Ранее мы рассказали, как в условиях пандемии развивается сельское хозяйство Подмосковья.