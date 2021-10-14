Еще 13 ферм создадут благодаря грантам в Подмосковье до конца года
Гранты правительства Подмосковья помогут создать 13 новых ферм в 2021 году
Гранты от правительства Подмосковья помогут создать к концу года еще 13 фермерских хозяйств. На это выделили 41,5 миллиона рублей.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, фермы появятся благодаря грантам «Агростартап».
Средства гранта будут перечислены фермерам до конца октября
Например, аграрии создадут фермы для выращивания ягод и плодовых деревьев, производства меда, сыра и молока.
Кроме того, в новых хозяйствах будут заниматься разведением коров, коз, овец, рыб.
«Общая сумма грантовой поддержки аграриев Подмосковья в этом году вместе с грантом на развитие семейных ферм — 91,6 миллиона рублей», — отметил Воскресенский.
Сейчас в Московской области насчитывается более двух тысяч фермерских хозяйств.
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