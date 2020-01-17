Фермерские хозяйства Истры и Павловского Посада получили землю в аренду

Крестьянские хозяйства (КФХ) в Истре и Павловском Посаде получили в аренду 143,3 гектара областной земли. Об этом рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

«Земельные участки переданы в аренду на пять лет в рамках работы правительства Московской области по оказанию помощи бизнесу и реализации программы господдержки в сфере развития сельского хозяйства», — отметил Владислав Коган.

Земельные участки площадью 121,5 гектара в Павловском Посаде переданы КФХ «Милк-Ферма», которое занимается молочным животноводством. Там будут расширять животноводческий комплекс.

Источник фото: телеканал «360»

По данным Минсельхоза Московской области, сейчас хозяйство «Милк-Фермы» насчитывает 56 голов крупного рогатого скота, из которых 27 коров. Фермер планирует увеличить животноводческую базу до 400 голов и производить 1500 тонн молока в год. Кроме того, благодаря этому проекту в Павловском Посаде будет создано порядка 10 дополнительных рабочих мест.

Еще один земельный участок площадью 21,8 гектара в Истре передан главе фермерского хозяйства для выращивания ягод. КФХ «Михно» занимается промышленным выращиванием малины и смородины, а на территории региона планирует создать плантацию черной смородины, которая будет давать 200 тонн ягоды в год. Выйти на эту мощность фермер сможет на третий год после посадки.

Землю подготовят под посадку уже в этом году, там будут бороться с сорняками. Высаживать ягодник начнут только в 2021-м, а первый урожай снимут в 2023 году. Благодаря реализации проекта в Истре появится еще шесть рабочих мест.