Спелая круглый год. В Подмосковье собрали первый урожай зимней клубники

В теплицах Каширы собрали первый в 2020 году урожай клубники. Теперь ее можно будет выращивать круглый год. Сочная ягода сразу отправилась на прилавки.

В окрестностях городского округа Кашира земля чуть припорошена дефицитным в этом году снежком. Зима. И мало кто знает, что в павильонах на юге Подмосковья теперь круглогодично царит настоящее тропическое лето. И в январе, и в феврале здесь наливается соком любимая всеми ягода — клубника.

«Опыты были разные. Сейчас мы заложили данный участок для того, чтобы определить спрос, понять экономическую составляющую», — сообщил ведущий агроном тепличного комплекса «Агрокультура Групп» Борис Чечиль.

Источник фото: телеканал «360»

Спрос определили и поняли, что в Подмосковье можно выращивать клубнику для массового потребления и зимой. В каширских теплицах уже собрали первый в этом году урожай — более полутоны ягод.

«Наш плюс в том, что мы очень близко находимся к потребителю. Поэтому мы можем выбирать более вкусные, ароматные, мягкие сорта. Нам не надо перевозить ее на большие расстояния, не надо сохранять ее более длительный период времени», — сказал министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Сорт, который идеально подошел для Подмосковья, называется «Мурано». Саженцы выращивают в Италии. Ягода вызревает средних размеров, очень ровная, ярко-кораллового цвета и очень нежная. И, что особенно важно для производителей, она часто плодоносит.

«Если растение хорошее, то видны розетки, хороший лист, у него здоровый цвет. Тогда оно быстрее отдохнет и будет также быстрее выбрасывать цветоносы, на которых будут образовываться ягоды», — подчеркнул Борис Чечиль.

Источник фото: телеканал «360»

Марии Сенько 21 год. Девушка учится на агронома, но уже работает в теплицах Каширы четвертый год. До этого она трудилась над выращиванием других культур. Но когда в октябре прошлого года появился отдел клубники, перевелась сюда.

«Ягоды же молчат. Они ничего не говорят. С ними проще: стоишь, собираешь, вокруг природа, аромат», — отметила рабочий по защите растений Мария Сенько.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за того, что ягоду не надо перевозить на большие расстояния, ее не нужно ничем опрыскивать. Растет она на брикетах из кокосовой стружки. Получается своего рода клубника в кокосе. А шмелей, которые ее опыляют, привозят из Рузы. Весь цикл производства натуральный и экологичный. Что касается цены, то в сетевых супермаркетах подмосковную клубнику продают по 1000 рублей за килограмм. А вот в магазине при тепличном комплексе она в два раз дешевле.