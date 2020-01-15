Прочь из Москвы! Нетипичные истории тех, кто бросил столицу ради деревни

Есть стереотип, что сельское хозяйство — это история, передающаяся из поколение в поколение, а типичный фермер — крепкий пенсионер или предпенсионер, который десятилетиями разводит коров, свиней, коз и каждые выходные ждет в гости детей и внуков. «360» нашел пять человек — молодых и энергичных, с высшим образованием и карьерой, — которые уехали из Москвы ради жизни на земле.

Источник фото: телеканал «360»

Светлана, руководитель компании

Светлана Сотникова — фермер, уже пять лет она живет в селе Иваньково, которое находится примерно в 100 километрах от столицы. Здесь до ближайших соседей проще добраться на машине, нет супермаркетов, кафе, аптек, садиков, метро. И улицы в привычном понимании тоже нет, но зато есть свобода, которой не было в Москве.

«Я не могу сказать, что она меня начала душить, я поняла, что она имеет границы», — говорит о столице коренная москвичка Светлана. У нее был успешный бизнес, но ожидание первого ребенка для нее изменило все.

Источник фото: телеканал «360»

«Сначала построили дачу. Поняли, что нам этого мало, хочется и животных завести, и развиваться дальше», — рассказывает женщина.

Теперь на ферме Светланы 70 коз, 20 коров и четыре лошади. А любовь к правильному питанию (не путать с диетическим!) довело ферму Сотниковых до полноценного сельхозпроизводства. Из молока делают 20 видов сыра. Продают все, что производят на ферме, в том числе молоко и выпечку.

Илья, менеджер в офисе

В дмитровском Походкине живет Илья Смирнов. У его фермерского блога 42 тысячи подписчиков в соцсети Instаgrаm. Илья работал менеджером крупной московской компании, он учился за рубежом.

Источник фото: телеканал «360»

Семья Ильи Смирнова разводит животных с 2012 года, одно из направлений деятельности фермы — агротуризм. «Когда погладите альпака, руки пахнуть не будут. У альпака есть запах, но не такой, чтобы с ума сойти, — замечает Илья Смирнов. — Это как шоу-рум — человек приехал посмотреть на животных, посмотрел, как они живут, что они едят, что пьют».

Стоимость взрослого альпака стартует от 500 долларов. За год с одного животного можно получить до четырех килограммов шерсти. 100 граммов шерсти альпака стоит 30 долларов. Альпака в Подмосковье комфортно, так как они хорошо переносят перепады температур.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько лет назад Илья Смирнов сменил московский офис на деревенский, а квартиру на дом, но с первого взгляда разницу не уловить. «Те же чайники, та же вода. Электричество — оно здесь есть. Это не так, как люди думают, что уехал и все — сплю на сеновале и у меня та же еда, что и у альпака. Все то же самое [, что и в городе]», — утверждает Илья. Так что жизнь в комфорте — это не только про горожан, но и про современных фермеров — у них нет мозолей на руках.

Это подтверждает и Светлана Сотникова, в деревне которой женщинам доступны бьюти-процедуры от местных мастеров. Но главные перемены не в бытовых мелочах, а внутри тех, кто решается на переезд. На ферме начинаешь радоваться всему и всем.

Источник фото: телеканал «360»

Фермерские продукты стали необходимы стране с появлением продовольственных санкций, когда Россия отказалась от иностранных сыров, мяса, молока, овощей, птицы и вышла на новый уровень агроэкспорта. Проще говоря, местными товарами наполнили не только российские прилавки, но и зарубежные. Агроэкспорт России в 2019 году составил порядка 25 миллиардов долларов.

Юлия, финансовый аналитик

Юлия Кузьмина — фермер в деревне Собакино Наро-Фоминского городского округа. Она разводит дойных коз и овец. Из молока делают йогурт. Еще одна особенность подмосковного хутора — пакистанские козлы с длинными ушами. Вообще, здесь много того, что не увидишь у других. Например, бывшего финансового аналитика из Москвы, который доит овец.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Юлии Кузьминой, в России молочное овцеводство распространено не было и только сейчас оно возрождается. Овечье молоко — питательное и быстро усваивается. Средний удой молока от коровы — 20 литров в день, от овцы — от стакана до литра. У Юлии и ее друзей уже тысяча овец, 100 дойных коров и 500 коз.

Опыт бывших москвичей также можно превратить в полезный продукт: в планах — создание школы будущих фермеров.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня двое старших детей. И в один момент я просто посмотрела, что дети мало что умеют. Да, они учились в хороших школах, они знают языки, они даже ездили учиться за границу — они хорошо образованны. Но они ничего не умеют по жизни, у них еще и интереса нет», — поделилась Юлия Кузьмина.

Теперь старшая дочка работает в пекарне, младшие могут провести экскурсию. Фермерство заразительно — факт: на хуторе живут несколько семей. «Мы еще в Москве привыкли кучковаться, жить рядом друг с другом», — признается фермер Любовь Решетникова.

Дмитрий, студент и фермер

В Долгопрудном живет Дмитрий Спесивцев — один из самых молодых фермеров России. И один из самых идейных — в 17 лет он придумал особый рецепт комбикорма для своих кур-несушек. Дело пошло, теперь он руководит магазином фермерских товаров.

Источник фото: телеканал «360»

«Чем мы кормим животное, то и попадает нам в организм. Сейчас я занимаюсь продажей товаров для фермеров и корма», — рассказал Дмитрий Спесивцев. 30-килограммовый мешок комбикорма от Дмитрия стоит 750 рублей. За декабрь выручка молодого фермера составила свыше 800 тысяч рублей.

А началось все с кроликов, которые подарили родителям Дмитрия, когда ему было 10 лет. Сейчас 20-летний фермер запускает свой бренд и расширяет линейку экотоваров.

Варвара, художница

Для фермеров в Подмосковье регулярно проводятся ярмарки. Одна из них в Истре, количество участников достигает полусотни. Одна из них — Варвара Максименко. Когда-то художница покинула Москву ради собственного дела — сыроварения.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас свое молоко, и на данный момент мы занимаемся ремесленным изготовлением сыра. Мы участвуем порядка пяти-шести раз в год в ярмарках. В данном случае участие бесплатное. Эти ярмарки хороши тем, что позволяют о нас узнать большому количеству народа, взаимодействием с нашими партнерами. А для нас это, конечно, новые клиенты», — пояснила Варвара Максименко.

По ее словам, в планах — подать заявку на грант «Агростартап». Грант может достигнуть трех миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Фермер — это супергерой. То есть ему все время приходится что-то придумывать и откуда-то выискивать время, — уверена Светлана Сотникова. — Они думают, что в столице их ждут и они заработают много денег. Но таких единицы. Я не уеду обратно в Москву».

Илья Смирнов также заявляет, что в обратно в город не вернется: «Я перееду в ближайшее Подмосковье. А в квартиру точно не поеду. Уже все, тяжело будет».

Варвара Максименко допускает, что в будущем может сменить сферу деятельности, но променять жизнь за городом на жизнь в мегаполисе она теперь не готова.