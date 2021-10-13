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    13 октября 2021, 16:30

    Ферма в Домодедове купила почти 60 коз из Австрии благодаря гранту

    Минсельхоз Подмосковья: ферма в Домодедове купила почти 60 коз из Австрии благодаря гранту

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ферма в Домодедове смогла закупить 58 коз из Австрии благодаря гранту от правительства Подмосковья. В этом году она выиграла 30 миллионов рублей.

    Ферма в Домодедове купила почти 60 коз из Австрии благодаря гранту | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, грант получило фермерское хозяйство «Калачево».

    Деньги предоставили для реализации проекта «Семейная экоферма».

    На эту поддержку от правительства региона фермеры начали расширять производство, закупать дополнительное оборудование и поголовье

    Сергей Воскресенский.

    У фермы «Калачево», основанной в 2016 году, есть сыроварня, пекарня и животноводческий блок.

    Ферма в Домодедове купила почти 60 коз из Австрии благодаря гранту | Изображение 2

    «Ассортимент производимой там продукции включает в себя более 20 наименований качественных и экологически чистых молочных продуктов», — уточнил Воскресенский.

    Например, здесь производят творог, молоко, сыр, сливочное масло, кефир, ряженку, выпечку, яйца и мясо.