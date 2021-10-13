Ферма в Домодедове купила почти 60 коз из Австрии благодаря гранту

Ферма в Домодедове смогла закупить 58 коз из Австрии благодаря гранту от правительства Подмосковья. В этом году она выиграла 30 миллионов рублей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, грант получило фермерское хозяйство «Калачево». Деньги предоставили для реализации проекта «Семейная экоферма». На эту поддержку от правительства региона фермеры начали расширять производство, закупать дополнительное оборудование и поголовье Сергей Воскресенский. У фермы «Калачево», основанной в 2016 году, есть сыроварня, пекарня и животноводческий блок. «Ассортимент производимой там продукции включает в себя более 20 наименований качественных и экологически чистых молочных продуктов», — уточнил Воскресенский. Например, здесь производят творог, молоко, сыр, сливочное масло, кефир, ряженку, выпечку, яйца и мясо.