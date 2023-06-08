Подмосковье 08 июня 2023, 17:06 Ферма из Егорьевска получила свыше 200 гектаров земли по льготной программе Источник фото: Администрация г.о. Лотошино

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Еще одно фермерская хозяйство получило землю по льготной программе в Егорьевске. Там будут выращивать зерновые, зернобобовые и масличные культуры.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, хозяйство получило четыре участка общей площадью 220 гектаров.

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Всего Подмосковье выделило на развитие сельского хозяйства 36 земельных участков общей площадью 1239 гектаров. Проект начали реализовывать в мае прошлого года Серебряных Прудах, Шатуре и Лотошине. Сейчас в программе участвуют 26 муниципалитетов.

Фермеры могут получить в безвозмездное пользование землю на срок до шести лет для разведения скота, а также под овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство. Выбрать участок и подать заявку они могут на «Госуслугах».

Ранее губернатор рассказал об открытии 150 импортозамещающих предприятий в Подмосковье до 2024 года. В этом году начнут работу 50 из них.

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