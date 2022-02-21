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    21 февраля 2022, 17:44

    «Молниеносно там, где нужны людям». Фельдшеров Подмосковья поздравили с праздником

    Первый зампред правительства Подмосковья Стригункова поздравила фельдшеров

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Сегодня фельдшеры России отмечают профессиональный праздник. Первый заместитель председателя подмосковного правительства Светлана Стригункова поздравила сотрудников, навестив коллектив подстанции скорой помощи в Химках.

    «Молниеносно там, где нужны людям». Фельдшеров Подмосковья поздравили с праздником | Изображение 1

    Она отметила, что в Московской области работают более пяти тысяч фельдшеров. Они трудятся в первичном звене и службе скорой помощи.

    Именно вы молниеносно оказываетесь там, где нужны людям. Первыми оказываете помощь

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, каждый день служба скорой помощи в регионе принимает в среднем 14 тысяч звонков.

    «Молниеносно там, где нужны людям». Фельдшеров Подмосковья поздравили с праздником | Изображение 2

    «И за каждым вызовом стоит конкретный человек — со своей болью, проблемой, нуждающийся в помощи», — подчеркнула Стригункова.

    Она вручила фельдшерам почетные грамоты, благодарности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и областного Минздрава.

    «Молниеносно там, где нужны людям». Фельдшеров Подмосковья поздравили с праздником | Изображение 3

    Ранее фельдшеров Подмосковья поздравил с их праздником губернатор.