«Молниеносно там, где нужны людям». Фельдшеров Подмосковья поздравили с праздником

Сегодня фельдшеры России отмечают профессиональный праздник. Первый заместитель председателя подмосковного правительства Светлана Стригункова поздравила сотрудников, навестив коллектив подстанции скорой помощи в Химках.

Она отметила, что в Московской области работают более пяти тысяч фельдшеров. Они трудятся в первичном звене и службе скорой помощи.

Именно вы молниеносно оказываетесь там, где нужны людям. Первыми оказываете помощь Светлана Стригункова.

По ее словам, каждый день служба скорой помощи в регионе принимает в среднем 14 тысяч звонков.

«И за каждым вызовом стоит конкретный человек — со своей болью, проблемой, нуждающийся в помощи», — подчеркнула Стригункова.

Она вручила фельдшерам почетные грамоты, благодарности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и областного Минздрава.

Ранее фельдшеров Подмосковья поздравил с их праздником губернатор.