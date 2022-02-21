«Молниеносно там, где нужны людям». Фельдшеров Подмосковья поздравили с праздником
Первый зампред правительства Подмосковья Стригункова поздравила фельдшеров
Сегодня фельдшеры России отмечают профессиональный праздник. Первый заместитель председателя подмосковного правительства Светлана Стригункова поздравила сотрудников, навестив коллектив подстанции скорой помощи в Химках.
Она отметила, что в Московской области работают более пяти тысяч фельдшеров. Они трудятся в первичном звене и службе скорой помощи.
Именно вы молниеносно оказываетесь там, где нужны людям. Первыми оказываете помощь
Светлана Стригункова.
По ее словам, каждый день служба скорой помощи в регионе принимает в среднем 14 тысяч звонков.
«И за каждым вызовом стоит конкретный человек — со своей болью, проблемой, нуждающийся в помощи», — подчеркнула Стригункова.
Она вручила фельдшерам почетные грамоты, благодарности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и областного Минздрава.
Ранее фельдшеров Подмосковья поздравил с их праздником губернатор.