Работники передовой. Воробьев поздравил фельдшеров Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных фельдшеров с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 21 февраля. Глава региона обратился к медикам с поздравлением в ходе совещания с зампредами правительства региона.

«Также сегодня у нас пять тысяч фельдшеров, которые как никто находятся на передовой, отмечают свой профессиональный праздник. Уверен, что многие на своем рабочем месте. Хочу вас, уважаемые коллеги, поблагодарить и пожелать вам здоровья, еще раз подчеркнуть важность вашей работы», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, в Подмосковье дорожат и новыми сотрудниками скорой помощи — молодыми медиками из колледжей и специалистами, которые приезжают из других регионов.

«Для нас эта работа является приоритетной. Под работой имеется в виду привлечение врачей, среднего медицинского персонала, чтобы и ФАП, и скорая помощь, и госпитали, и амбулаторное звено у нас не испытывали дефицита рабочих кадров», — подчеркнул он.

День фельдшера отмечается в России 21 февраля. Сотрудники скорой помощи в Подмосковье сегодня запустили флешмоб, приуроченный к празднику. Они делятся историями о своей жизни и пути в профессии.