Еще 30 лифтов заменят в Королеве до конца года | 360°

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Еще 30 лифтов заменят в Королеве до конца года

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Начиная с января в наукограде заменили уже 50 подъемников. В общей сложности до конца года в Королеве установят 80 новых лифтов в 24 домах.

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Новые кабины — безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Лифты оборудованы светодиодным освещением, дверные проемы оснащены умными датчиками, отвечающими за безопасность. В приемке работ обязательно принимают участие жители.

До конца текущего года в Подмосковье запланировано заменить 800 лифтов, из них 545 уже установлены. В первую очередь в программу капитального ремонта включаются те лифты, срок эксплуатации которых достигает 25 лет.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье стали строить еще больше жилья. С начала года в регионе ввели в использование более семи миллионов квадратных метров.

ЖКХ

Королев

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