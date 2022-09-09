Более 500 лифтов заменили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 16:34 Поделиться Telegram

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Viber Более 500 лифтов заменили в Подмосковье с начала года

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Годовой план по замене лифтового оборудования в Подмосковье выполнен на 70%. С января в регионе установили уже 545 новых подъемников.

«До конца текущего года запланировано заменить 800 лифтов, из них 545 уже установлены. В первую очередь в программу капитального ремонта включаются те лифты, срок эксплуатации которых достигает 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены — это более 12,3 тысячи подъемников», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Наибольшая потребность замены лифтового оборудования коснулась крупных городских округов, таких как Балашиха, Красногорск, Королев, Мытищи, Ленинский, Одинцовский, Люберцы, Реутов, Электросталь, Дмитровский, Истра, Пушкинский, Химки.

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Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории подмосковного региона или в Беларуси. Рисков по вопросу импортозамещения в части замены лифтового оборудования нет.

«Новые лифты безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за безопасность», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье стали строить еще больше жилья. С начала года в регионе ввели в использование более семи миллионов квадратных метров.

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